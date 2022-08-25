Розроблено декілька планів, що розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території.

В Запорізькій обласній військовій адміністраціїї обговорили можливість евакуації людей у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомляє у Telegram Департамент культури та інформаційної політики ЗОВА сьогодні на нараді під головуванням очільника ЗОВА Олександра Старуха говорили про підготовку евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

В повідомленні зазначається, що обласна влада продовжує відпрацьовувати деталі пов’язані з організацією оповіщення населення та точками збору у випадку евакуації. "У разі виникнення НС через дії російських окупантів відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах", - зазначають в ЗОВА.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, в надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території, нікого не можемо залишати сам на сам з бідою, - підкреслив голова ЗОВА Олександр Старух.

В повідомленні сказано, що розроблено декілька планів, що "розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території". При цьому зазначається, що це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС.

25 серпня відключення росіянами повітряної лінії зв’язку з українською енергосистемою спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС - дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

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