Вранці беркут розігнав протестувальників під Верховною Радою, а потім силовики знесли барикаду на вулиці Інститутській і почали штурмувати Майдан.

Сьогодні сьома річниця кривавих розстрілів на Майдані. Саме 18 лютого Революція Гідності увійшла у свою гостру фазу.

Читайте такожЦентр Києва посилили поліцією через анонсовані публічні заходиПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Того дня загинули щонайменше 22 протестувальників, кілька сотень людей отримали важкі поранення.

Вранці беркут розігнав протестувальників під Верховною Радою, а потім силовики знесли барикаду на вулиці Інститутській і почали штурмувати Майдан.

Вони застосовували сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

До вечора зробили спробу зачистити Майдан Незалежності двома БТР. Тоді ж підпалили наметове містечко і Будинок профспілок.

Розстріли на Майдані

18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.

Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.

Слідом за Януковичем до РФ втік тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.

Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.

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Автор: УНІАН