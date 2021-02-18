Сьогодні сьома річниця кривавих розстрілів на Майдані. Саме 18 лютого Революція Гідності увійшла у свою гостру фазу.
Читайте такожЦентр Києва посилили поліцією через анонсовані публічні заходиПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Того дня загинули щонайменше 22 протестувальників, кілька сотень людей отримали важкі поранення.
Вранці беркут розігнав протестувальників під Верховною Радою, а потім силовики знесли барикаду на вулиці Інститутській і почали штурмувати Майдан.
Вони застосовували сльозогінний газ і світло-шумові гранати.
До вечора зробили спробу зачистити Майдан Незалежності двома БТР. Тоді ж підпалили наметове містечко і Будинок профспілок.
Розстріли на Майдані
- 18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.
- Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.
- Слідом за Януковичем до РФ втік тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.
- Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram