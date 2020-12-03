Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Співробітники СБУ влаштували обшуки у приміщеннях «Укроборонпрому» та компанії «Укрспецекспорт», що входить до концерну.

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Про це повідомляється у Facebook «Укроборонпрому».

Зазначається, що обшуки пов’язані «із виконанням зовнішньоекономічних контрактів та проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва».

В концерні наголосили, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Установи працюють в штатному режимі.

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Автор: Дмитро Захаров