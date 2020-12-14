Зазначається, що рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду.

Шевченківський районний суд Києва розглянув позов ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера проти бізнесмена Ігоря Коломойського, "Української правди" та редакторки-засновниці видання Олени Притули.

Про це йдеться в документі, який опинився у розпорядженні УНІАН.Читайте такожШустер розповів, про що говорили політики "за лаштунками" його програми

Так, суд вирішив позов Савіка Шустера до Коломойського Ігоря Валерійовича, ПП "Українська правда", Притули Олени Юріївни про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації - залишити без задоволення.

Зазначається, що рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

"Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, або після перегляду рішення в апеляційному порядку, якщо його не скасовано", - йдеться в документі.

Історія конфлікту між Шустером та Коломойським

У вересні 2019 року Коломойський звинуватив Шустера у привласненні великої суми грошей. За його словами, ведучий взяв гроші за виробництво 10 телепрограм для студії "1+1" і не зробив їх.

Шустер, своєю чергою, заявляє, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт зі студією "1+1" до кінця серпня 2018 року. За словами ведучого, після двох випусків його програму зняли з ефіру каналу.

Крім того, Шустер стверджує, що Коломойський обмовив його в інтервʼю виданню "Українська правда": бізнесмен заявив, що ведучий брав гроші за участь в ефірі.

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Автор: УНІАН