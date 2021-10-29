"Є надія, що серед антиваксів є хоча б невеликий відсоток натуралів", - пише Максим Радуцький.

Син голови Комітету з охорони Здоров'я Верховної Ради Михайла Радуцького опублікував еротичну "коронавірусну" фотосесію і назвав противників вакцинації від COVID-19 представниками нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці Максима Радуцького в Instagram.

Читайте також"Вимкніть соцмережі та увімкніть мозок": Зеленський закликав українців вакцинуватися від COVID-19"Приблизно за пів року до появи першої вакцини, нами була придумана рятівна стратегія. Про чарівний укол в попу, який всіх врятує. Єдине в чому промахнулися, так це те, що укол в попу. Так от, є надія, що серед антиваксів є хоча б не великий відсоток натуралів", - пише син Михайла Радуцького під серією знімків напівоголених жінок зі шприцами.

Наостанок він порадив "ностальгуючим за холерними бунтами" не вакцинуватися і триматися разом.

Як вже повідомляв УНІАН, зараз в Україні спостерігається різкий стрибок захворюваності на коронавірус. А 29 жовтня в МОЗ заявили про рекорд - за попередню добу було виявлено 26 870 нових випадків COVID-19, а 648 осіб померли від наслідків хвороби.

Автор: Станіслав Кожемякін