За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській, Одеській, Львівській областях.

В Україні за добу виявлено 26 870 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5463 особи; зафіксовано 648 летальних випадків; одужали 9784 особи.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 142 277 (зокрема методом ПЛР – 74 027, методом ІФА – 20 592); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 658.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 878 674 особи;

одужало – 2 421 495 осіб;

летальних випадків – 66 852;

проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1616 випадків;

Вінницька область – 588 випадків;

Волинська область – 601 випадок;

Дніпропетровська область – 2164 випадки;

Донецька область – 1149 випадків;

Житомирська область – 1266 випадків;

Закарпатська область – 338 випадків;

Запорізька область – 1298 випадків;

Івано-Франківська область – 781 випадок;

Київська область – 988 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 522 випадки;

Львівська область – 1702 випадки;

Миколаївська область – 696 випадків;

Одеська область – 2156 випадків;

Полтавська область – 1073 випадки;

Рівненська область – 1199 випадків;

Сумська область – 1235 випадків;

Тернопільська область – 711 випадків;

Харківська область – 1497 випадків;

Херсонська область – 1227 випадків;

Хмельницька область – 1282 випадки;

Черкаська область – 793 випадки;

Чернівецька область – 682 випадки;

Чернігівська область – 1113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла