В Україні за добу виявлено 26 870 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5463 особи; зафіксовано 648 летальних випадків; одужали 9784 особи.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 142 277 (зокрема методом ПЛР – 74 027, методом ІФА – 20 592); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 658.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 878 674 особи;
- одужало – 2 421 495 осіб;
- летальних випадків – 66 852;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1616 випадків;
Вінницька область – 588 випадків;
Волинська область – 601 випадок;
Дніпропетровська область – 2164 випадки;
Донецька область – 1149 випадків;
Житомирська область – 1266 випадків;
Закарпатська область – 338 випадків;
Запорізька область – 1298 випадків;
Івано-Франківська область – 781 випадок;
Київська область – 988 випадків;
Кіровоградська область – 193 випадки;
Луганська область – 522 випадки;
Львівська область – 1702 випадки;
Миколаївська область – 696 випадків;
Одеська область – 2156 випадків;
Полтавська область – 1073 випадки;
Рівненська область – 1199 випадків;
Сумська область – 1235 випадків;
Тернопільська область – 711 випадків;
Харківська область – 1497 випадків;
Херсонська область – 1227 випадків;
Хмельницька область – 1282 випадки;
Черкаська область – 793 випадки;
Чернівецька область – 682 випадки;
Чернігівська область – 1113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.