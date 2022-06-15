Петро Андрющенко зазначив, що люди змушені жити на вулиці.

Російські окупанти створили для жителів, що залишилися Маріуполі, нелюдські умови. Люди готують їжу на вогнищах, а тих, хто помер, продовжують ховати у дворах.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Жителі Маріуполя, які ще залишилися в місті, змушені облаштовувати свій побут на вулицях - кухні та зони відпочинку. Їжу готують на вогнищах, для яких шукають дрова, а також збирають воду.

"У Маріуполі ховають людей у дворі. Окупанти кинули людей напризволяще, бо українці для них не люди. Найгірше, що люди потроху звикають. Адаптуватися. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. Зі своїм життям у холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю при мінімальних потребах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в місті продовжують знаходити тіла загиблих маріупольців. Так, в під'їзді багатоповерхівки знайдені тіла ще трьох осіб.

"Люди продовжують гинути від наслідків російських артобстрілів. Вчора (14 червня – УНІАН) в під'їзді одного з будинків у Лівобережному районі були знайдені тіла трьох загиблих. Причина смерті - обвал опорної плити. Дата смерті - два/три дні тому. Люди просто жили в під'їзді, тому що в зруйнованому Маріуполі ніде жити людям", - підсумував Андрющенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

З початку повномасштабної російської агресії в колись квітучій "столиці" Приазов'я загинуло щонайменше 22 тис.мирних жителів. Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч цивільних.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб.

Вас також можуть зацікавити новини: