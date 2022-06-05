Петро Андрющенко зазначив, що російські окупанти закривають місто на карантин.

Російські окупанти закрили Маріуполь на карантин. У місті почалася перша фаза епідемії.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Все те, що потрапляє в акваторію моря, все те, що потрапляє не тільки в акваторію моря, а всі ті джерела, звідки береться вода через дренаж, ми ж розуміємо - неглибокі могили дають відповідні результати, гниття сміття на вулицях - все це потрапляє у воду, в морі, в джерела питної води та ризик епідемії не просто загрозливий, а він вже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки, наскільки ми можемо фіксувати, дозволяють говорити, що епідемія в принципі почалася", - заявив радник мера.

За його словами, в місті зростає рівень смертності.

"Все це говорить про те, що фактично Маріуполь вже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела влади підтверджують, що фактично місто закривають на карантин. Зараз це легший варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там вже розуміють, що епідемія пішла", - зазначив Андрющенко.

При цьому він вважає, що в Маріуполі може бути холера, дизентерія або інша вірусна інфекція, що вражає шлунковий тракт.

"Найстрашніше, що навіть така начебто банальна річ як дизентерія в нинішніх умовах медичної системи, що не працює, відсутність ліків, відсутність лабораторій, відсутність всього того, до чого ми звикли, відсутність вакцин в Маріуполі, навіть така штука як епідемія дизентерії може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть і холери не слід очікувати. А якщо холера — то взагалі наслідки дуже складно прорахувати", - підсумував чиновник.

Як раніше повідомляв УНІАН, Маріуполь заблокований російськими окупантами з 1 березня. Ситуація в Маріуполі жахлива і продовжує погіршуватися.

У місті людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через загрозу підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку, бо відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, розкладаються тисячі тіл, катастрофічно бракує питної води та їжі.

Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні і нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з вмістом каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.

Санітарний лікар Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути в містах, де проходять активні бойові дії, тому що зараження відбувається через брудну воду.

У свою чергу російські окупанти почали маніпулювати заявами про епідемію і стали розширювати масові поховання у Маріуполі.

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