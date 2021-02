Співачка Марія Рак: Коли я прийшла в павільйон "Голосу країни", то зрозуміла: "Так, це воно"

Про материнство, розмову з Монатіком за лаштунками «Голосу країни» та чому кілька років тому вважала вокальні шоу пройденим для себе етапом, УНІАН розповіла учасниця конкурсу Марія Рак.

Що думаєте про вислів: «щаслива мама – щаслива дитина»?

Повністю підтримую. До цього висновку прийшла на власному досвіді, зрозумівши, що материнські жертви дитині непотрібні.

У своєму першому сторіз на «Голосі країни» на «1+1» ви згадали, як дізнавшись про вагітність, вирішили стати «супер мамою». Участь у шоу, певно, забирає багато часу. Чи відчуває внутрішня «супер мама» докори сумління через те, що має менше часу для сина?

Насправді мені так і не вдалося стати «супер мамою», ця місія нездійсненна (посміхається). Так, спочатку я була впевнена, що саме у мене все буде ідеально. Народжувала вдома, півтора року вигодовувала дитину лише груддю, практично не використовувала одноразові памперси... Син вже в сім місяців сидів на горщику. Перші три роки у мене було фанатичне еко-материнство, а підтримки я не отримувала.

Звісно, було важко. Врешті «вигоріла», замкнулася у собі, практично перестала спілкуватися з друзями. Коли ж усвідомила, що в материнстві не може бути все ідеально, все одно будуть проколи та помилки – це теж було для мене маленьке перезавантаження.

Я вже не сиділа цілими днями вдома з дитиною, знову почала працювати. А робота у мене завжди була творча - викладала вокал, займалася візажем, співала на бек-вокалі не тільки у Жені Філатова (The Maneken), а й в інших артистів, записувала пісні в студії, їздила на гастролі. Це типовий графік артиста.

Відчули брак часу через участь у «Голосі країни»? Навантаження збільшилось?

Все якось так само. Бо раніше займалася всім потроху, а зараз - тільки «Голосом країни».

Чи розраховуєте, що ваше повернення на велику сцену через десять років перерви матиме виховний ефект для сина? Щось на кшталт прикладу кроку до мрії?

Звичайно. Бо я прийшла на «Голос країни», в тому числі щоб син мною пишався. Це був мій крок назустріч своїй мрії. Звісно, це лише перша сходинка, а попереду довгий час нагору. Але мені хотілося, щоб ця сходинка була яскрава.

Чи пам’ятаєте свою першу думку чи відчуття, коли ступили на сцену «Голосу країни»? Чи порівнювали відчуття та думки, які були у вас 10 років тому на «Х-факторі»?

Порівняння виступів, спілкування з суддями, їх вибору чи «джему» не було. Бо на «Х-факторі» такого не було. В плані емоцій це було так само потужно, сильно, захопливо. Єдине відчуття флешбеку мене «накрило», коли зайшла в павільйон. Бо ніби справді повернулася у часі…

Уявіть цей великий павільйон, купу обладнання та світла, людей, хтось розспівується, фарбується, репетирує, навкруги вирує життя. Це моя стихія та зона комфорту. Коли я прийшла в павільйон «Голосу країни», то зрозуміла: «Так, це воно».

Ви сподівалися, що Діма Монатік вас впізнає та обернеться?

Якщо чесно, я йшла саме до Діми. Не через те, що він мене знає. Хоча у нас дійсно є дружня історія спілкування. А тому, що він мені дуже подобається. З самого початку знайомства ним захоплювалася.

За кулісами, зібравши команду на бекстейджі, він сказав: «Машо, так несподівано, ти не уявляєш». Я відповіла, що спеціально не казала йому, що прийду на «Голос країни». На що він додав: «Це було правильно». Я зробила правильно, що не сказала. Була надзвичайно цікава його думка, але приємно, що він мене впізнав.

Цікаво, у вас уже з’явилися хейтери?

Знаєте, на «Х-факторі» негативні та позитивні відгуки були десь сорок на шістдесят відсотків. Тому зараз я була готова до негативу. Але для мене стало одкровенням, що переважна більшість коментарів позитивні. Негативних, може, п’ять відсотків. Звісно, це тішить. Розумію, що люди мене дійсно підтримують, раді поверненню, вони мене слухають.

Люди мене мотивують. Легко заводжу знайомства, бо друзі, спілкування – моє повітря. Я в цьому плані амбіверт, який водночас любить проводити час у тиші наодинці, слухати музику, медитувати.

Про що ці п’ять відсотків негативних коментарів?

Про те, що поводжуся пафосно, слід мені «зняти корону». Народ, як я можу зняти корону, якщо вийшла співати «Queen of the night»? Ви хочете шоу? Ще писали, мовляв, «прокричала всю пісню». Таким коментаторам раджу спробувати включити «мінус» Вітні Г’юстон без беків (я співала без беків) та заспівати, підстрибуючи на підборах з сережками по сімсот грамів кожна (сміється). Подивимося, що вийде. Якщо серйозно, веселюся з цих коментарів.

Два роки тому ви вже пробували потрапити у «Голос країни», але не пройшли попередній кастинг. Як це тоді пережили? Що мотивувало спробувати знову?

Тоді подумала, мабуть, для мене історія з шоу закінчилася. Що це вже пройдений етап. Але якщо в тобі є внутрішнє прагнення, воно все одно манить, літає над тобою, як хмаринка.

Розумієте, я конкурсна дитина. Співаю з трьох років, а вже з шести мама мене возила по конкурсах та фестивалях. «Голос країни» був конкурсом, на якому ще не виступала. Тепер закрила для себе цей гештальт.

Ваше повернення у шоу позиціонується як перезавантаження. Плануєте для себе ще якісь перезавантаження – новий колір волосся, нове хобі?

Спеціально для виступу в «Голосі країни» відрізала довге волосся, яке ростила півтора року. Мені здалося, що «Queen of the night» має бути з короткою зачіскою.

Окрім роботи на бек-вокалі ви викладали у київській студії мистецтв. Зараз продовжуєте чи через участь у шоу призупинили?

Призупинила і не тільки через шоу. Викладання потребувало багато уваги та енергії. А в мене вже той вік, коли треба дуже швиденько щось робити для сольної кар'єри. В нашій дружній команді на «Голосі країни» всі молодші за мене, я «мати драконів», яким кажу: «Діти мої» (посміхається).

Яка ваша улюблена пісня для виконання просто так, наприклад, вдома?

Важко виділити одну. Перше, що спало на думку – це пісні співачки Jessie Ware - Running і Adore you.

Яку пісню вам хотілось би виконати на «Голосі країни»?

Це точно Леді Гага з кінофільму «Зірка народилась». Пісня Remember us this way

На вихідних був День закоханих. Ви колись писали, що кохання – головне почуття нашого життя. Чи так це для вас сьогодні?

Нічого не змінилося. Кохання - це наша Біблія. Все має базуватися на ньому.

Ірина Петренко

