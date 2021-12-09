Жінка розповіла слідчим, що скоїла вбивство і спробу самогубства після того, як дізналася, що невиліковно хвора.

У Харкові в лікарні в реанімаційному відділенні перебуває 36-річна жінка, яка задушила свого 2-річного сина, а потім намагалася вчинити суїцид, викинувшись з вікна квартири на 4 поверсі.

Вона перебуває під вартою, повідомляє "Редпост. Новини Харкова". Відзначається, що внаслідок падіння жінка отримала різні травми, зокрема, переломи ребер і перелом кісток тазу. Медики кажуть, що загрози її життю немає.

Харків'янка розповіла слідчим, що скоїла вбивство і спробу самогубства після того, як дізналася, що невиліковно хвора. Також жінка відмовилася від надання свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

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Якщо її провину доведуть у суді, вона може отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, яке передбачено п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство малолітньої дитини").

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у Харкові жінка задушила 2-річного сина і викинулася з 4 поверху квартири. Прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що жінка сама виховувала дитину і жила зі своїм батьком. Вона сама зізналася поліції у вбивстві.

Жінка раніше не судима, перебувала в декреті, одна виховувала дитину.

"Знаряддя вбивства: ймовірно пояс від халата, який був знайдений на місці злочину", - повідомили в прокуратурі.

Автор: Віолетта Орлова