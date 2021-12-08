Після того, як жінка вбила власну дитину, вона сама зателефонувала до поліції.

У Харкові жінка задушила 2-річного сина та викинулася з 4 поверху квартири.

Про це Новинам.LIVE Харків розповів Дмитро Чубенко прес-секретар Харківської обласної прокуратури. Зокрема, у прокуратурі заявили, що жінка сама виховувала дитину та жила зі своїм батьком. Вона сама зізналася поліції у вбивстві.

"Надійшов виклик на 102 близько 4:00. Скільки пройшло часу між її спробою самогубства та дзвінком до поліції немає інформації на даний момент. Подзвонила сама та дівчина, яка і викинулася з 4 поверху. Після приїзду поліцейських вона повідомила їм, що вбила дитину і вистрибнула з 4 поверху. Їй 36 років, харків'янка. Вбитому хлопчику 2 роки. Попередньо хлопчик помер від удушення", - повідомили у відомстві.

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Також стало відомо, що жінка раніше не судима, перебувала у декреті, одна виховувала дитину.

"Вона жила зі своїм батьком. Вивчається інформація про можливе невиліковне захворювання, яке спонукало її зробити такий вчинок. Знаряддя вбивства: ймовірно пояс від халата, який був знайдений на місці злочину",- повідомили у прокуратурі.

Якщо її провину доведуть у суді, то вона може отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, яке передбачено п. 2 ч. 2 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство малолітньої дитини").

Наразі жінка знаходиться у лікарні у реанімації. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.

У мерії міста додали, що родина не знаходилася на обліку у соцслужб.

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Автор: Ірина Погоріла