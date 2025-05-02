Як стверджує уродженка Одещини, вона навіть не здогадувалась, що її завербувала ФСБ росії.

Зловмисниця, яка 1 травня у Києві намагалася вбити волонтера та активіста Сергія Стерненка, за дорученням російської спецслужби, перед цим оселилася з ним в одному будинку та відстежувала його переміщення.

Як повідомили в СБУ, жінці вже повідомили про підозру. За даними слідства, це – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. Встановлено, що наприкінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.

Згідно з матеріалами справи, на замовлення кураторів жінка спершу вела спостереження за визначеними автівками, робила їхні фото та передавала всю інформацію своєму "контакту". Незабаром агентка почала отримувати нові завдання. Так, за інструкцією свого куратора вона змінила місце проживання – переїхала у квартиру в середмісті Києва та мала виготовити саморобний вибуховий пристрій.

"Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього", - розповіли в українській спецслужбі.

Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку вбити активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли Стерненко залишає помешкання. Тому їй вдалося підстерегти волонтера біля будинку, та, коли той виходив з під'їзду, кілька разів вистрелила в нього - одна з куль влучила в ногу Стерненка.

"Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі", - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідування триває. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фігурантці інкримінується скоєння злочину за ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 ("закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб") Кримінального кодексу.

Стерненко оприлюднив відео, яке зробили журналісти, присутні у залі суду. На одному з них адвокат фігурантки каже, що вона нібито не знала, що була завербована ФСБ. Водночас вину свою визнає, та буде співпрацювати зі слідством.

На іншому зловмисниця заявляє представникам ЗМІ, що не знала волонтера, а його діяльність, мовляв, не відстежувала.

По закінченню засідання Стерненко повідомив, що підозрювану відправили під варту до 29 червня включно без права на заставу.

Напад на Стерненка

На активіста, блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення. Підозрювану відразу затримали, при цьому Стерненко натякнув, що до замаху причетна РФ. Стерненко є уродженцем Одещини, тривалий час мешкав в Одесі, де починав свою суспільно-політичну діяльність був одним із лідерів одеського осередку Євромайдану, неодноразово брав участь у низці акцій протесту, зокрема проти забудови узбережжя Чорного моря тощо. В Одесі на нього здійснили кілька нападів, які він пов'язував зі своєю активною громадською діяльністю.

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