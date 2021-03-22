В апеляційній скарзі захисники проситимуть суд скасувати запобіжний захід для Сергія Стерненка, а також вирок у справі про "викрадення" антимайданівця.

Адвокати завтра подадуть апеляцію на вирок активісту Сергію Стерненку, яким його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про це кореспондента УНІАН повідомив адвокат Масі Найєм.

Він розповів, що завтра через канцелярію Приморського райсуду до апеляційного суду буде подано апеляційну скаргу, у якій захист Стерненка проситиме суд, по-перше, скасувати запобіжний захід Стерненку у вигляді тримання під вартою, а також скасувати обвинувальний вирок суду першої інстанції, яким Стерненка засуджено до позбавлення волі.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк