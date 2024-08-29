За словами прокурора, саме завдяки триманню під вартою Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити в Україну для відбування запобіжного заходу.

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід народному депутату Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор просив суд обрати для підозрюваного Дмитрука саме тримання під вартою, оскільки "жоден інший запобіжний захід не зможе запобігти ризикам".

"Ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук. Ризик впливу на свідків, а також потерпілих, оскільки у Дмитрука є такі можливості, навіть перебуваючи за кордоном", – заначив він

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За словами прокурора, саме завдяки триманню під вартою Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити в Україну для відбування запобіжного заходу.

Адвокат Дмитрука заявив, що народний депутат не ухиляється від слідства, а "змушений через погрози вживати заходів задля збереження власного життя". Щодо того, що Дмитрук може знищити докази, необхідні слідству, та впливати на свідків адвокат заявив, що прокурори не навели жодних доказів, що Дмитрук протягом більше двох років вчиняв такі дії.

Сторона захисту також заявила, що Дмитрук нібито за кондон виїхав законно.

"Конституційні права народного депутата не можуть бути обмежені під час воєнного чи надзвичайного стану. Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати Україну. Тобто, керуючись двома статтями, Дмитрук мав право перетинати державний кордон", – аргументував адвокат.

Справа Дмитрука - деталі

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Згодом його було оголошено у міжнародний розшук.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата", - йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Нагадується, що 25 серпня Генпрокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

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