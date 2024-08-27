У Молдові наголосили, що виконали свої зобов'язання щодо в'їзду українського нардепа.

Нардеп Артем Дмитрук не повідомляв, що є українським депутатом, коли перетинав кордон з Молдовою, тому там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Про це у коментарі молдовській службі "Радіо Свобода" сказав міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - зауважив він, відповідаючи на питання, як Дмитрук зміг проїхати транзитом через Молдову, незаконно покинувши Україну.

Міністр додав, що сторона Молдови виконала свої обов'язки: в'їзд нардепа задокументували, після чого він покинув країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

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"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - підкреслив Ефрос.

Справа нардепа Артема Дмитрука - що відомо

Як писав УНІАН, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. В ДБР розповіли, що наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Пізніше скандальний депутат заявив, що його сім'ю намагалися викрасти на території Європи.

"Мою матір, дружину і двох маленьких дітей учора намагалися вкрасти з готелю в Європі. Після першої невдалої спроби і вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту! Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, яка спрацювала на відмінно", - сказав нардеп.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що Артем Дмитрук "просто як по маслу перейшов нелегально державний кордон". Генпрокурор запевнив, що кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону нардепом.

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