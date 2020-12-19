У святковому параді візьмуть участь вісім прикрашених ілюмінацією машин.

В Одесі в день Святого Миколая парад тролейбусів пройде без пасажирів через пандемію COVID-19.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, 19 грудня в Одесі відбудеться парад тролейбусів комунального підприємства «Одесміськелектротранс».

У святковому заході будуть задіяні вісім машин. Це моделі тролейбусів, які щодня обслуговують одеситів і гостей міста: ЗІУ-9, ЮМЗ, «Шкода», «Тролза», БКМ і «Богдан».

«Серед них буде і перший одеський електробус», - зазначили в мерії.

Парад стартує о 19:00 з розворотного кільця на вулиці Інглезі. Вісім прикрашених святковою ілюмінацією тролейбусів будуть рухатися за маршрутом №9: вулиця Космонавтів - Адміральський проспект - вулиця Черняховського - проспект Шевченка - Італійський бульвар - вулиця Канатна - вулиця Грецька - вулиця Рішельєвська і в зворотному напрямку.

Втім, у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією парад пройде без пасажирів.

Коронавірус на Одещині

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в регіоні зареєстровано 885 нових випадків COVID-19, з них 438 - у одеситів. На ранок 18 грудня в Одеській області зареєстровано 61 тис. 923 випадки COVID-19. З них 28 тис. 250 осіб - жителі Одеси.

За даними на 18 грудня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні (основна опорна лікарня регіону з коронавірусу) перебувають 273 пацієнти з COVID-19, з них 48 осіб у стані середньої тяжкості. У тяжкому стані перебувають 225 пацієнтів, з них двоє людей підключені до апаратів ШВЛ у режимі СИПАП.

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Автор: Лариса Козова