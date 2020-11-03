Українці не постраждали під час теракту у Відні / фото REUTERS

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок стрілянини у Відні.

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Facebook.

"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема", - заявив посол.

Раніше посол повідомив, що зросла кількість жертв стрілянини. "Кількість загиблих і померлих від ран зросла до п’яти", - заявив Щерба.

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Автор: Віталій Саєнко