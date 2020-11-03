Українці не постраждали під час теракту у Відні / фото REUTERS
Громадян України немає серед постраждалих внаслідок стрілянини у Відні.
Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Facebook.
"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема", - заявив посол.
Раніше посол повідомив, що зросла кількість жертв стрілянини. "Кількість загиблих і померлих від ран зросла до п’яти", - заявив Щерба.
Читайте такожУ Квебеку чоловік в костюмі влаштував вуличну різанину на Хелловін: двоє загиблих, п'ятеро поранених (відео)
Серія терактів у Європі: що передувало
- Увечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.
- Спочатку було відомо про трьох загиблих і не менш як 15 поранених.
- Все почалося з того, що 16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Низка ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.
- Пізніше стався напад на церкву в Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.
- Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.
- Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них із ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.
- Окрім цього у французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram