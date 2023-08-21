Загальна вартість арештованих активів та майна становить близько 1 млрд грн.

В Україні арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Загальна вартість арештованих активів та майна становить близько 1 млрд грн, повідомили в Службі безпеки України. Зокрема, до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Так, серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. квадратних метрів.

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За даними СБУ, заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали до Росії та отримали громадянство країни-агресора.

"Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проектів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі", - розповіли у відомстві.

Відтак, частина цих грошей спрямовувалася до бюджету Росії у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісівних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, правоохоронці виявили російську військову форму, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ, вручені Капашину у Кремлі сувенірну продукцію та нагороди.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 111- 1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора), ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Заморозка активів російської еліти

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня стало відомо, що у Чехії заблокували активи наближеного до президента РФ Володимира Путіна російського олігарха Володимира Євтушенкова. Його майно в Карлових Варах оцінюється у понад 500 мільйонів крон (близько 20 мільйонів доларів).

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