Майно російського олігарха Володимира Євтушенкова в Карлових Варах оцінюється більш ніж в 500 мільйонів крон (близько 20 мільйонів доларів).

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Чехії заблокували рахунки і заарештували майно російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Як повідомляє чеський телеканал CT24, майно російського олігарха в Карлових Варах оцінюється більш ніж в 500 мільйонів крон (близько 20 мільйонів доларів). У числі активів Євтушенкова - п'ятизірковий Готель Savoy Westend, де раніше часто відпочивали російські політики, артисти та бізнесмени.

Влада Чехії заарештувала готель, що належить олігарху. Зараз він працює в обмеженому режимі та не приймає броні, обслуговуючи тільки гостей, які забронювали номери до кінця червня. Крім того, фінансово-аналітичне управління країни заморозило рахунки і власність чеських фірм, які належать Євтушенкову, на загальну суму 100 мільйонів крон (близько чотирьох мільйонів доларів).

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Російський олігарх Євтушенков

Євтушенков стабільно входив до топ-20 найбагатших бізнесменів Росії.

У вересні 2014 року російського мільярдера Євтушенкова посадили під домашній арешт. Арешт був пов'язаний з кримінальною справою за фактом розкрадання акцій підприємств, що входять в паливно-енергетичний комплекс республіки Башкортостан, і їх легалізації.

У 2014 році Кремль вирішив відібрати у мільярдера Євтушенкова "Башнефть".

Володимир Євтушенков і його син Фелікс потрапили до санкційних списків Чехії за "систематичну діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Євтушенков керує машинобудівним концерном "ГТВ системи", який є постачальником Міноборони РФ. Його син Фелікс - співвласник компанії і активно бере участь в її діяльності.

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