Мешканців регіону застерігають від споживання і поширення неправдивої інформації.

На Чернігівщині спростували фейк, який невідомі розповсюдили у Telegram-каналах. У ньому йшлося про "обмеження пересування" по області у святкові дні 23-24 серпня. Ця інформація неправдива, такого обмеження не вводитимуть.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він застеріг жителів регіону від споживання і поширення неправдивої інформації щодо обмеження пересування областю у святкові дні.

"Наразі додаткових заходів щодо обмеження в'їзду чи виїзду з обласного центру не проводиться. Якщо виникне така необхідність, то про відповідне рішення буде поінформовано заздалегідь на офіційних ресурсах: сторінка Чернігівської обласної військової адміністрації у Facebook та безпосередньо сторінки начальника ОВА в Facebook та Telegram", - заявив Чаус.

Напередодні в соціальних мережах та Telegram-каналах поширювалася інформація про обмеження пересування по Чернігівській області на День Незалежності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у поліції дали поради українцям щодо того як уберегтися від провокацій Росії 24 серпня.

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