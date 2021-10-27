За останні два місяці зловмисники збагатились на півмільйона гривень.

У Чернігові власницю туристичного агентства та двох медиків викрили на підробці та продажі COVID-сертифікатів.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції у Чернігівській області.

Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати.

Жінка змовилася з лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові COVID-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи. Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів.

Читайте такожЯк згенерувати COVID-сертифікат в "Дія": докладна інструкція з фотоВ середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів. Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 тис. грн від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

Правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів. За результатами вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Ірина Синельник