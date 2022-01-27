Наразі у критичному стані перебуває 22-річна дівчина, у неї дуже тяжке поранення черева, куля заділа майже всі життєво важливі органи.

Сьогодні в Дніпрі в клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова прооперували чотирьох військовослужбовців, яких розстріляв нацгвардієць Артемій Рябчук на території "Південмашу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, до вказаного медичного закладу доставили чотирьох поранених, ще одного відвезли до міської лікарні №16.

Риженко розповів, що серед поранених – 25-річний солдат Ігор, його стан вкрай тяжкий, він отримав поранення черева, задіта печінка та стегно. З черевної порожнини пораненого вилучили кулю.

Крім того, за інформацією медика, 22-річний солдат Владислав отримав вогнепальний перелом лівого стегна, його теж стан тяжкий. У 19-річного старшого солдата Дениса – скрізне поранення сідниці. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Стан 22-річної солдата Жанни Риженко назвав критичним.

"У дівчини дуже тяжке поранення черева. Куля заділа майже всі життєво важливі органи – кишечник, печінку та хребет. В череві було виявлено 3 літри крові, їй перелили 1,5 літра плазми. Коли дівчину доставили у лікарню, вона була ще при свідомості і сказала, що нічого не зрозуміла, почула вистріл та впала", - додав гендиректор лікарні.

Читайте такожСтали відомі імена військовослужбовців, яких розстріляв солдат у ДніпріРиженко запевнив, що лікарі роблять все можливе, щоб врятувати дівчину.

За його словами, характер поранень свідчить про те, що постраждалих розстрілювали з дуже близької відстані.

Раніше УНІАН вже повідомляв про всі подробиці розстрілу нацгвардійців, який влаштував солдат.

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