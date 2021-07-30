Акція відбувається за посилених заходів безпеки.

У Києві на вулиці Банковій біля в'їзду до будівлі Офісу президента розпочалася акція представників ЛГБТ "Рейвах Прайд".

Як передає кореспондент УНІАН, на Банковій встановлена невелика сцена з потужною аудіосистемою для виступу електронних музикантів, і зокрема дуету ді-джеїв GAEL x ZAYBER, ді-джеїв OLHA, STEF MENDESIDIS та NASTIA. Планується, що акція триватиме до 22:00.

За попередньою інформацією, на акцію зібралися близько півсотні людей. Частина активістів перемістилися ближче до сцени.

Правоохоронці перекрили усі підходи до місця проведення акції на Банковій, аби представники різних радикальних організацій, які виступають проти ЛГБТ-спільноти, не потрапили на акцію.

Серед учасників акції є іноземці з різних європейських країн, які, за їх словами, прийшли "послухати музику".

Деякі учасники акції тримають райдужні прапори ЛГБТ із написами "Наш Світ".

При цьому, учасники акції висувають ряд вимог.

Зокрема, ухвалення законопроєкту #5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”.

Крім того, вони вимагають реформи поліції, прокуратури та судової системи, негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації, розслідування неправомірних рейдів закладів електронної сцени столиці та жорстоких неправомірних затримань культурних діячів, а також створення безпечних та сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.

Автор: Віталій Саєнко