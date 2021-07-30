Учасники заходу наголосили на необхідності підтримати законопроект №5488.

Сьогодні під Офісом президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Вечірка триватиме до 22:00.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен з прав людини Лариса Денісова.

За словами організаторів події, захід повинен об’єднати дві теми: відношення поліції до клубної культури та електронної музики й незахищеності ЛГБТ-спільноти в Україні.

Учасники заходу наголосили на необхідності підтримати законопроект №5488 і сказали, що мета заходу також полягає у тому, щоб продемонструвати прийняття цієї ініціативи.

Читайте такожОфіс Асоціації ЛГБТ в Одесі обклеїли гомофобними листівкамиХудожник Влад Шаст підкреслив, що останні 2 роки карантину вплинули на припинення роботи багатьох закладів, які були місцем тяжіння та безпечним середовищем для представників ЛГБТ-спільноти.

За його словами, вони залишилися наодинці з несприйняттям у суспільстві й частіше стали потерпати від проявів ненависті з боку радикально налаштованих елементів.

Денісова закликала українців бути толерантними один до одного та поважати права кожного. Водночас мера Києва омбудсмен попросила здійснити контроль за дотриманням громадського порядку.

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Автор: Яна Ставська