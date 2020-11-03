У Києві анонім "замінував" ТРЦ "Глобус" / Telegram-канал Київ зараз
У вівторок, 3 жовтня, в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус».
Читайте такожПоліція не знайшла вибухівки на мосту Патона, однак затримала нетверезого "мінера"Про це повідомляє Telegram-канал «Київ зараз».
«Відвідувачів і працівників виводять на вулицю. Будівлю перевірятимуть вибухотехніки», - йдеться в повідомленні.
Як пише «Обозреватель», анонімне повідомлення надійшло правоохоронцям о 10:20. На цей час на місці працюють фахівці-вибухотехніки.
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