Окупанти ідентифікацію тіл не проводили.

У розгромленому російськими окупантами Маріуполі виявлено черговий могильник.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, окупаційні МНСники в даний час розбирають завали по вул. Куїнджі на території колишнього заводу "Жовтень". Саме там було знайдено близько 70 тіл загиблих українців.

"Причина та ж – людей завалило уламками будівлі після обстрілу окупантів. Тіла загиблих були упаковані в пластикові мішки і вивезені для поховання в братській могилі в селі Старий Крим. Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з урахуванням стану тіл", - повідомив Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня російські війська завершили процес розбору завалів драмтеатру в Маріуполі. Техніка прибрана, зона відкрита. Тіла сотень загиблих мирних жителів вивезли. "Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в драматичному театрі. Загиблі поховані під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші", - прокоментував тоді радник мера Петро Андрющенко.

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