Тепер Україна ніколи не дізнається точну кількість вбитих внаслідок удару по будівлі маріупольського драмтеатру.

У п'ятницю, 20 травня, російські загарбники завершили процес розбору завалів драмтеатру в Маріуполі. Техніку прибрано, зону відкрито. Тіла сотень загиблих мирних жителів вивезли.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші", - заявив Андрющенко.

Він зауважив, що важко уявити більший воєнний злочин проти людства, ніж удар по драмтеатру в Маріуполі. "Лють. Просто лють", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинуло близько 300 осіб.

23 квітня радник мера міста повідомив, що окупанти проводять зачистку завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Андрющенко додав, що до цих робіт залучені виключно командировані працівники так званих "МНС" ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

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