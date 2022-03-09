За словами Антона Геращенка, у Києві суттєво знизилась злочинність і фактично немає мародерів.

Злочинність у Києві наразі знизилася у шість-сім разів, а мародерство фактично зведене до нуля.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час телемарафону.

"Щодо територій України, то у нас проблем з мародерами зараз майже немає. Було декілька фактів по Києву, до людей застосували в тому числі фізичні дії... Я бачу зведення, і, щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилася в шість-сім разів. Фактично, по-перше, людей стало менше, по-друге - багато хто зі злочинців вони також патріотично налаштовані громадяни і, як мені доповідають, багато кримінальних елементів зараз вступили в ТРО і зараз зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів. Тому ситуація з мародерством на цей час фактично зведена до нуля", - сказав Геращенко.

Водночас він повідомив, що мародерство є більшою мірою на територіях, тимчасово зайнятих ворогом.

"Там українці, які залишилися без ліків, без харчів, вони дійсно ідуть на те, щоб мародерствувати та грабувати магазини, розуміючи, що харчів може і не бути. Ситуація складна", - сказав радник міністра МВС.

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