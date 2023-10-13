Їх з осколковими пораненнями госпіталізували.

Сьогодні у Нікополі Дніпропетровської області під час повторного ворожого обстрілу поранено двох працівників ДСНС.

Як поінформували у Міністерстві внутрішніх справ, опівдні до нікопольських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.

"Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак росіяни завдали повторного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Тактика повторних обстрілів росіян

Росіяни часто завдають повторних ударів по одному й тому ж місцю з невеликим проміжком часу. Ворог розраховує на нові жертви серед рятувальників та військових, які приїжджають на ліквідацію та фіксацію завданих ворожих ударів.

До значних жертв з застосуванням цієї практики призвів обстріл у серпні Покровська на Донеччині. Ворог бив по центру міста "Іскандерами" – двічі з інтервалом у кілька десятків хвилин. Були пошкоджені дев’яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Другий удар був завданий вже під час рятувальної операції. Внаслідок цього загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, ще чимало поліцейських та рятувальників, які першими прибули на місце обстрілу допомагати людям, були травмовані.

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