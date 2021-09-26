Відомо, що дружина священика хворіла на коронавірус, а батько помер з іншої причини.

У священика зі Львова в один день померли батько і дружина.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Трагедія сталася у сім'ї священика найстарішого храму Львова, церкви Святого Миколая Чудотворця ПЦУ Петра Політила.

"У молитві разом з о. Петром Політилом, його рідними та близькими. Розділяємо невимовний біль від втрати Батька й Дружини. Вічна пам’ять спочилим в оселі Праведного Отця", – повідомляється на Facebook-сторінці храму.

Відомо, що дружина священика хворіла на коронавірус, а батько помер з іншої причини.

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Нагадаємо, у Львові попрощалися із 45-річним ветераном АТО Іваном Маланичем. Іван раптово помер 13 вересня. Він один із братів-близнюків Маланичів, які захищали Україну на Донбасі. Був десантником знаменитої 80-ї бригади, служив у снайперській роті.

У 2014 році Іван разом із братом, екс-очільником Держекоінспекції у Львівській області Миколою Маланичем у складі 80-ї бригади вирушив на фронт. Обоє брали участь в обороні міста Щастя та Луганської ТЕС. Іван Маланич був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Автор: Денис Прядко