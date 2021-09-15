Провести в останню путь Івана Маланича прийшли сотні людей.

У Львові сьогодні попрощалися із 45-річним ветераном АТО Іваном Маланичем, який раптово помер 13 вересня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, заупокійна літургія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла на вул. Театральній, а поховання – на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №76.

Попрощатися із Маланичем прийшли сотні людей – друзі, знайомі, товариші по службі, небайдужі львів’яни. У приміщенні храму яблуку ніде було впасти, також люди повністю заполонили площу перед церквою. Труна ветерана буквально потопала у живих квітах.

Неподалік чергувала бригада "швидкої", яка час від часу надавала меддопомогу близьким померлого та учасникам військового оркестру.

Згодом чимала процесія вирушила на Личаківське кладовище.

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Що відомо про Івана Маланича

Іван Маланич раптово помер 13 вересня. Він – один із братів-близнюків Маланичів, які захищали Україну на Донбасі. Був десантником знаменитої 80-ї бригади, служив у снайперській роті.

У 2014 році Іван разом із братом, екс-очільником Держекоінспекції у Львівській області Миколою Маланичем у складі 80-ї бригади вирушив на фронт. Обоє брали участь в обороні міста Щастя та Луганської ТЕС. Іван Маланич був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Автор: Мирослава Бзікадзе