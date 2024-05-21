У ТЦК нема підстав примусово доставляти на звірку персональних даних, - Павліченко

Директор Української Гельсінської спілки з прав людини розповів про нюанси, пов’язані з набуттям чинності закону про мобілізацію.

Поки не сплив термін в 60 днів, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних.

Про це зазначив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Київ24.

"Зараз немає підстав у представників ТЦК для того, щоб особу припроваджувати, наприклад, примусово для проведення звірки персональних даних. До спливу цього терміну двох місяців", - сказав він. Відео дня

За словами Павліченка, представники ТЦК наразі можуть лише вручити повістку на звірку персональних даних. "Це може відбутися. Тоді особа матиме визначений більш конкретний термін. Але це так би мовити дублювання двох процедур. Тому що одна процедура передбачена законом – це 60 днів. Інша процедура – це коли особа отримає повістку", - зауважив він.

Павліченко нагадав, що загалом є три варіанти повісток.

"Це: повістка для звірки персональних даних, друга – для проходження ВЛК і третя – бойова повістка, мобілізаційна, яка видається вже для того, щоб особа була мобілізована", - уточнив він.

Мобілізація в Україні

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким, протягом 60 днів усі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або за допомогою додатку "Резерв +".

Якщо людина виключена з військового обліку – їй не потрібно оновлювати дані.

Перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію у соцмережах останнім часом з’являлись відео, на яких співробітники ТЦК на вулицях силою затримують чоловіків та затягують до своїх автомобілів. Про такі випадки повідомляли, зокрема, з Львівщини та Одещини.

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