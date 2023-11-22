Також представники ТЦК вибили з рук жінки, яка стала на захист чоловіка, телефон.

У Львові представники ТЦК вчергове посеред вулиці силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль, а у жінки, яка його захищала, вибили з рук телефон. Відповідне відео оприлюднив блогер Андрій Смолій.

За його інформацією, інцидент стався на вулиці Гавришкевича.

"Цієї ночі п’ятеро людей у військовій формі знову "запакували" чоловіка у бус, вибивши з рук телефон у жінки, яка хотіла зняти "нічну мобілізацію", - повідомив він.

Згідно з кадрами відео, після того, як автомобіль з чоловіком та кількома військкомами поїхав, двоє з них залишилися з жінкою. Між ними стався словесний конфлікт, жінка замахнулась на представника ТЦК, а той у відповідь вибив з її рук телефон.

У Львівському обласному ТЦК та СП вже традиційно заявили, що перевіряють причетність військкомів до даного інциденту.

Схожий інцидент з військкомами та цивільним у Львові – деталі

Нещодавно у Львові стався схожий інцидент, коли представники військкомату силоміць затягнули чоловіка у мікроавтобус. Його затриманню намагалися завадити перехожі, однак військкоми їх відштовхнули.

Реагуючи на інцидент, у Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що з’ясовують обставини даного випадку, призначена службова перевірка.

Як відомо, на Львівщині працівникам ТЦК дозволили перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних. Відповідний наказ 17 листопада видала Львівська ОВА.

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