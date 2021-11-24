Завдання спецоперації – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, завдання спецоперації – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - зазначив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Спецоперація координується Держприкордонслужбою та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, Збройними Силами та іншими задіяними резервами.

"Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів. В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, додали у ДПСУ, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону.

"У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимуться виставляння контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння", - йдеться у повідомленні.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування держкордону.

Автор: Світлана Закелова