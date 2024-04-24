Люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт.

Після призупинення консульских послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти. Про ситуацію у Варшаві розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка в ефірі КИЇВ24.

"Тут відбувається жах. Вчора, сьогодні. Люди приїжджають забирати документи. Вони отримали смс-повідомлення, що документ готовий. Наприклад, вчора це почалося о 10 ранку. Люди приїхали на 9 годину, на 7 ранку, вони вже стояли, щоб забрати документи. І о 9-й все було добре, а о 10-й людям говорять, що ми вам документи не видамо, робіть, що хочете, до побачення до того, як надамо нову інформацію", - розповів він.

Семеняка зазначив, що люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт, документи, за які вони заплатили. За його словами, зараз у паспортному сервісі відбуваються сутички, навіть викликали поліцію.

"Поліція приїжджає, розбирається, але все рівно допомогти не може. Вчора, наприклад, і це відео розійшлося в інтернеті, що працівницю ДП "Документ" у Варшаві одна жінка не культурною лексикою "обливала". Але від цих працівників мало, що залежить, вони також були постфактум поінформовані. (...) Дуже складна ситуація, сьогодні у Варшаві цей ДП "Документ" - 300 людей написали, що вони його блокують, щоб туди ніхто не заходив і не виходив. І вони там будуть стояти, чоловіки, зокрема, до того часу, поки не отримають свої паспорти. І там вони вже пишуть, щоб несли їм ліки, їжу, тобто допомагали, оскільки вони там планують стояти до останнього", - сказав спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі.

Україна призупинила консульскі послуги для чоловіків за кордоном

Напередодні стало відомо, що консульські послуги стануть недоступними для українців призовного віку з 23 квітня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Він пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС, водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

За словами юриста Євгена Зурнаджі, доручення МЗС України щодо припинення надання консульствами послуг чоловікам не має законних підстав, тому що документ про мобілізацію наразі не набув чинності.

Адвокат Олег Леонтьєв погоджується, що МЗС діє протизаконно. За словами експерта, ініціатива обмежити права військовозобов'язаних до набрання чинності законом призведе до того, що чоловіки припинять звертатися до консульств і відмовляться від громадянства.

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