Аналогічні заяви лунають з різних куточків України

Власник земельних паїв на Кіровоградщині звернувся до НАТО з пропозицією безкоштовно облаштувати на його землі військову базу.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Дем’ян Ганул, власник земельних паїв на Кіровоградщині, просить Альянс безкоштовно прийняти його землю та облаштувати там свою військову базу. Він скерував офіційного листа представникам Альянсу і чекає на відповідь.

"За законом, будь-які військові формування на території України офіційно заборонені. Якщо ми кажемо в теорії, то, звичайно, в нашій країні можливо все", - зазначає він.

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На таку ідею Ганула наштовхнула загроза нового вторгнення Росії на територію України.

"Зрозуміло, що можна заробити з цієї ділянки, якщо її здати в оренду чи продати. Але я думаю, що важливіше збереження країни", - говорить чоловік.

Аналогічні заяви лунають з різних куточків України. До прикладу, один з ресторанів у центрі Львова просить прийняти його до НАТО і розміщувати на його складах військову техніку.

Зараз у партнерських країнах Альянсу більш як 30 постійних баз і сотні мобільних пунктів. Утім прецедентів, коли військові бази НАТО облаштовують в країні, яка не є членом Альянсу, ще не було. Немає і законних підстав для розміщення на Кіровоградщині.

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