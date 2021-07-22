Христина Крюкова виправдовується - батьки дівчинки дозволили таке дозвілля.

В українському сегменті Instagram розгорівся скандал через користувачку, яка опублікувала відео проведення часу з племінницею, яку вона вчила курити.

Про це повідомили у Telegram-каналі Perepichka News.

На своїй сторінці Христина Крюкова (_kristina_cosmetologist_) з Харкова, на яку підписані майже 80 тисяч осіб, виклала в "сторіс" відео, на якому маленька дитина курить кальян.

"Батьки їй дозволили", - підписала відео автор.

Судячи з того, як дитина вміло управляється з кальяном, курить мала його далеко не вперше.

Як з'ясували користувачі, дівчинка на відео - семирічна племінниця Христини. Тому в інтернеті це не оцінили і рознесли вщент і батьків дівчинки, і Крюкову, й вимагали притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в Україні відгримів інший скандал з неповнолітніми. Його причиною став роман 8-річної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая, який заохочувався їхніми батьками.

А минулого місяця популярний український TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив у скандал, відібравши у своєї маленької підписниці подарований ним самим іРһопе.

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Автор: Станислав Кожемякин