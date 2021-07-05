Головний редактор телеканалу Олексій Мацука назвав це "якоюсь технічною помилкою".

Український державний телеканал "Дом" знову влип у скандал, показавши в одному з відео карту, на якій Крим нібито належить Росії.

На відео звернула увагу київський адвокат Тетяна Монтян.

Так, на заставочному фото сюжету "Наказати цінами не рости. Що придумав Уряд РФ" була карта Росії разом з Кримом.

Інцидент Vesti.ua вже прокоментував головред телеканалу Олексій Мацука, назвавши це "якоюсь технічною помилкою".

"Криму там бути не повинно, на цій заставці", - заявив він і додав, що це помилка.

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Телеканал "Дом"

"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО та Криму.

Хоча телеканал початково створювався нібито як для мовлення виключно для тимчасово окупованих Росією територій України Донеччини та Криму, де-факто на практиці телеканал мовить як на окуповані території України, так і для жителів всієї України через Youtube-мовлення, IPTV/OTT та кабельне мовлення, та супутникове мовлення.

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Автор: Денис Прядко