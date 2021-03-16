Згідно з чинним законодавством, сексуальні відносини між дітьми, які мають добровільний характер, не криміналізовані.

Роман 8-річної моделі і 13-річного блогера не підпадає під визначення сексуальних злочинів. Згідно з чинним законодавством, сексуальні відносини між дітьми, які мають добровільний характер, не криміналізовані.

Про це заявити адвокат, член Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Тамара Бугаєць в ефірі "Громадського радіо".

"У даній ситуації мені складно сказати, чи є якась стаття адміністративного або Кримінального кодексу, або будь-яка інша відповідальність, до якої можна залучити маму дівчинки. На тих фотографіях дитина доглянута, охайна, забезпечена необхідним. Як така поведінка позначиться на психологічному стані дитини - мені складно сказати. Сексуальні стосунки між дітьми, які мають добровільний характер, не криміналізовані", - зазначила адвокат.

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За її словами, 13-річний хлопець відповідальності нести не буде.

"Раніше була відповідна стаття, що передбачає кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Але були внесені зміни у зв'язку з ратифікацією Лансаротської Конвенції. Тепер мова йде про те, що статеві відносини між дітьми, які мають добровільний характер, не підпадають під кримінальну відповідальність. Якщо мова йде про дорослу людину, то там є певні моменти. Цей 13-річний хлопець відповідальності нести не буде", - пояснила юрист.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила мережу.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків та відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.

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Автор: УНІАН