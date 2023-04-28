Чоловік сказав, що "не лох", щоб їхати туди.

Відома українська парамедик Ірина Цибух відмовилася везти у своїй автівці чоловіка, який сказав, що "не поїде в Бахмут бути м’ясом".

Деталі інциденту вона розповіла у мікроблозі Twitter. "Дивіться, вчора я посеред траси висадила чоловіка, якого погодилась довезти в Київ, бо у нього зламалася машина. Він в **нутому стресі, під мої безапеляційні і гучні команди виходити з машини, опинився в **енях посеред траси під дощем. Це сталось, бо він "не лох шоб мобілізовуватись і не поїде в Бахмут бути м'ясом", - написала вона.

За словами Цибух, вона сказала попутнику, що повернулась з-під Бахмуту, зупинила автівку і сказала йому вийти. "Він сказав, що одразу видно, що я військова", - додала жінка.

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Парамедик сказала, що у знайомих були дві реакції на цю історію - казали, що тепер чоловік подумає, що "всі військові такі ж **бнуті, як ти", або відзначали, що "це зовсім не по людськи, можна було його хоча б до якогось населеного пункту довезти".

Ситуація в Бахмуті

Як відомо, українські захисники героїчно б'ються за Бахмут, на захоплення якого Росія кинула значні сили. Окупанти називають його "другим Сталінградом".

За даними американского Інституту вивчення війни, останніми днями російським загарбникам не вдалося домогтися будь-яких успіхів в районі Бахмута.

В одному з нещодавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може не відмовитися від Бахмута, оскільки захоплення міста допоможить російським військам розширити фронт.

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