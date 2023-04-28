На відео демонструється пересування на бронетехніці і стрільба з кулемета.

Бійці Сил спеціальних операцій показали важкі бої в Бахмуті від першої особи. Вони продемонстрували пошук позицій, стрілянину по противнику і пересування на техніці.

Відео опублікував прес-центр ССО в офіційному Telegram-каналі. У ролику спочатку демонструється, як українські захисники пересуваються на техніці в місті. Один з них сидів за великокаліберним кулеметом.

Потім бійці висадилися, взяли озброєння і вирушили на позицію. Відкриті простори вони долали пробіжками. Захисники зайняли позицію в напівзруйнованому будинку, який попередньо перевірили, прикриваючи один одного. Тут вони встановили кулемет і почали працювати по противнику.

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Оборона Бахмута: остання інформація

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