Їм повідомлено про підозру у заволодінні чималою сумою державних коштів

Кабінет міністрів сьогодні, 20 листопада, звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Також, за його словами, з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації було звільнено Віктора Жору.

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"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича", - написав Мельничук.

Також стало відомо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ повідомили керівникам Держспецзв’язку про підозру у заволодінні державними коштами.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, його заступнику та іншим службовим особам. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб", - йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що в межах досудового розслідування було встановлено, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

Так, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

"За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн. Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи", - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

САП завершив слідство щодо ще однією корупційної справи

Раніше у САП повідомляли про завершення слідства у справі щодо злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду та бюджет міста. Слідством установлено, що учасники організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

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