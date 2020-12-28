Про обшук в даному випадку не йдеться, стверджує співрозмовник журналістів.

В Харкові співробітники СБУ навідались до міської ради з перевіркою. Оперативники перевіряють інформацію, пов’язану із забезпеченням державної таємниці.

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Про це повідомляє «Depo.Харків», посилаючись на джерело у правоохоронних органах області.

За відомостями співрозмовника журналістів, сьогодні, 28 грудня, з 8:00 у головній будівлі Харківської міської ради на площі Конституції, 7 працівники Управління СБУ в Харківській області "проводять заходи".

Як підкреслив співрозмовник, правоохоронці не проводять обшук. Натомість перевіряється облік, зберігання і використання документів, флешок і комп’ютерів, де міститься інформація з обмеженим доступом.

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Автор: Дмитро Захаров