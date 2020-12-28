В Харкові співробітники СБУ навідались до міської ради з перевіркою. Оперативники перевіряють інформацію, пов’язану із забезпеченням державної таємниці.
Читайте такожХарківські депутати в передостанній день року зберуться на позачергову сесію, щоб увічнити пам’ять Кернеса
Про це повідомляє «Depo.Харків», посилаючись на джерело у правоохоронних органах області.
За відомостями співрозмовника журналістів, сьогодні, 28 грудня, з 8:00 у головній будівлі Харківської міської ради на площі Конституції, 7 працівники Управління СБУ в Харківській області "проводять заходи".
Як підкреслив співрозмовник, правоохоронці не проводять обшук. Натомість перевіряється облік, зберігання і використання документів, флешок і комп’ютерів, де міститься інформація з обмеженим доступом.
Більше новин на тему
- Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екс-голови СБУ у справах Майдану
- Під час відспівування Кернеса запустили феєрверки (відео)
- Кличко пояснив, чому поїхав до Харкова на похорон Кернеса
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram