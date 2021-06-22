Проблеми з температурним режимом у поїздах влітку спостерігаються не тільки у плацкартах.

Пасажирка потягу «Укрзалізниця» розповіла в мережі про неприємний досвід з залізничним перевізником під час весільної подорожі з коханим.

Про це йдеться у повідомленні користувачки Aelita Van Deyer у Facebook.

Як виявилось, проблеми з температурним режимом у поїздах влітку спостерігаються не тільки в дешевих вагонах, а й у купе з кондиціонерами. За словами пасажирки, під час 9,5-годинної поїздки через спеку не вдавалося ні заснути, ні провітрити номер.

Річ у тому, що у поїздах з кондиціонерами заборонено відкривати вікна, щоб не пошкодити роботу приладу. Однак що в такому випадку робити з поламаним механізмом – у компанії на це відповіді пасажирам не дають.

Читайте також"Екологічна катастрофа": в Ялті зливи змили в Чорне море гори сміття (фото)«Купили собі два «люкси» на поїзд у весільну відпустку. Виявляється, в «люксах» вікна не відкриваються, бо має працювати кондиціонер, який, звісна ж річ, зламаний! Як все продумано! В купе сауна, дихати немає чим, як їхати 9,5 годин — невідомо, а спати взагалі нереально. На табло неправильно виставлений час, на момент фотографування на годиннику 22:53. Лише уявіть, що буде вдень, коли вагон нагріється під прямим сонячним промінням в +32. Навіть в електричках третього класу вікна відкриваються, а в дорогущому люксі — та навіщо, можна ж всю ніч в коридорі простояти, еге ж», – написала Aelita Van Deyer.

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Автор: Іван Бойко