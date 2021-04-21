Віталій Рудзько, якого судили за напад на Анастасію Лугову у потягу "Маріуполь-Київ", 13 квітня помер в СІЗО. Жінка розповіла про останню зустріч з нападником, який завдав їй фізичних та психічних травм.
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Як йдеться у матеріалі ТСН, Лугова розповіла журналістам - про смерть Рудзька дізналась, коли суд перенесли.
Жінка намагається підібрати слова, аби пояснити, що зараз відчуває. Смерть її кривдника, 46-річного, двічі судимого Віталія - зовсім не таке покарання, яке вона уявляла.
Ніч нападу вона і досі памятає в деталях як і 8 місяців тому, коли вперше на всю країну зізналася: на очах сина її жорстоко побив і намагався зґвалтувати невідомий.
Маленькому Захару після цієї поїздки довелося півроку займатися з психологом. Сама Анастасія довго лікувалася: про свою реабілітацію вона звітувала в соцмережах. А ще за цей час їй почали писати інші жінки - жертви насилля. Жінка почала знімати і викладати у Мережу короткі ролики про їх історії.
Жертва нападу перенесла 8 місяців лікування. Зараз вона майже забула про постійні болі у голові. Але все ще намагається позбутися синців, збирає кошти, аби вправити щелепу і ходить до психолога.
Від літа Анастасія декілька разів бачилась з нападником на судових засіданнях. На одних він просив вибачення, на інших - уже закидав прокльонами. Між тим просив дати можливість відпрацювати покаране, загладити вину грошима і неодноразово наголошував - хворий на рак.
За попередніми даними, Рудзько помер через природні причини, внаслідок хвороби. Тілесних ушкоджень в ньгого не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні.
Напад на Анастасію Лугову: що відомо
- Жахлива ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.
- Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.
- Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. 1996 року – за викрадення автомобіля, 1999-го – за хуліганство, 2008-го – за крадіжку.
- Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
- З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.
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