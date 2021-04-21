Від літа Анастасія декілька разів бачилась з нападником на судових засіданнях.

Віталій Рудзько, якого судили за напад на Анастасію Лугову у потягу "Маріуполь-Київ", 13 квітня помер в СІЗО. Жінка розповіла про останню зустріч з нападником, який завдав їй фізичних та психічних травм.

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Як йдеться у матеріалі ТСН, Лугова розповіла журналістам - про смерть Рудзька дізналась, коли суд перенесли.

Жінка намагається підібрати слова, аби пояснити, що зараз відчуває. Смерть її кривдника, 46-річного, двічі судимого Віталія - зовсім не таке покарання, яке вона уявляла.

Ніч нападу вона і досі памятає в деталях як і 8 місяців тому, коли вперше на всю країну зізналася: на очах сина її жорстоко побив і намагався зґвалтувати невідомий.

Маленькому Захару після цієї поїздки довелося півроку займатися з психологом. Сама Анастасія довго лікувалася: про свою реабілітацію вона звітувала в соцмережах. А ще за цей час їй почали писати інші жінки - жертви насилля. Жінка почала знімати і викладати у Мережу короткі ролики про їх історії.

Жертва нападу перенесла 8 місяців лікування. Зараз вона майже забула про постійні болі у голові. Але все ще намагається позбутися синців, збирає кошти, аби вправити щелепу і ходить до психолога.

Від літа Анастасія декілька разів бачилась з нападником на судових засіданнях. На одних він просив вибачення, на інших - уже закидав прокльонами. Між тим просив дати можливість відпрацювати покаране, загладити вину грошима і неодноразово наголошував - хворий на рак.

За попередніми даними, Рудзько помер через природні причини, внаслідок хвороби. Тілесних ушкоджень в ньгого не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні.

Напад на Анастасію Лугову: що відомо

Жахлива ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.

Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. 1996 року – за викрадення автомобіля, 1999-го – за хуліганство, 2008-го – за крадіжку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.

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Автор: Дмитро Захаров