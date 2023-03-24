Монумент було встановлено в однойменному парку.

В Одесі демонтують пам’ятник радянському письменнику Максиму Горькому.

Про це повідомляє неурядова організація "Декомунізація. Україна" з посиланням на лист керівника департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Івана Ліптуги.

В ньому йдеться, що міська історико-топонімічна комісія 16 березня ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника Горькому, який розташовано в однойменному парку.

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"Ухвалено колегіальне рішення про усунення пам’ятника", - йдеться у листі.

Куди саме буде перенесено скульптуру, не повідомляється, але уточнюється, що її демонтують згідно з законодавством України "Про культурну спадщину".

Пам'ятник Горькому в Одесі

Максим Горький (справжні ім'я та прізвище - Олексій Максимович Пєшков) народився у 1868 році, помер у 1936-му. Російський, радянський письменник, поет, прозаїк.

Горький був ініціатором створення Спілки письменників СРСР та першим головою правління цієї організації.

В Одесі на межі Київського та Малиновського районів (житловий масив Черемушки) розташовано парк ім. Горького, у якому у другій половині 20-го сторіччя було встановлено монумент письменнику. Скульптура – бронза, постамент – чорний мармур.

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