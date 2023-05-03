Нові назви отримали Малиновський та Суворовський райони.

В Одесі перейменували два райони, які колись були названі на честь російського генералісимуса Олександра Суворова та радянського маршала Родіона Малиновського.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії депутати Одеської міської ради підтримали зміну назв двох із чотирьох районів міста.

Зазначалось, що рішення ухвалене, в тому числі на підставі висновків та рекомендацій історико-топонімічної комісії, яка працює при виконавчому комітеті міськради.

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Зокрема, перейменували райони Малиновський, який у радянські часи було названо на честь маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського, та Суворовський, що свого часу отримав назву "в пам’ять" про російського генералісимуса Олександра Суворова.

Згідно з рішенням депутатів міської ради, Малиновський район тепер називатиметься Хаджибейським. Як пояснили автори проекту, таким чином, увіковічена попередня назва Одеси – Хаджибей.

"Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбіїв) – поселення із замком та стоянкою для суден, що розміщувалось на місці сучасної Одеси. Перша письмова згадка про порт Качибей датується 1415 роком", - йдеться у пояснювальній записці.

Суворовський район став Пересипським – на честь прославленого в одеському фольклорі мікрорайону Пересип.

Автори проекту пояснили, що Пересип – це створена відкладеннями з піску місцевість, яка відділяє Хаджибейський і Куяльницький лимани від Чорного моря. Перша згадка про одеські пересипи відноситься до середини ХV століття. Саме сюди (до пересипу) приходили чумаки по сіль, згодом тут розміщувалось козацьке поселення.

Дерусифікація в Україні

21 березня Верховна Рада України ухвалила закон, яким забороняється присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу-окупанта.

У Києві вже дерусифіковано проспект Перемоги, Брест-Литовське шосе та ще десятки вулиць, провулків, проспектів і бульварів.

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