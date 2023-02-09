Загалом перейменовано 31 вулицю, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Київська міська рада перейменувала проспект Перемоги, Брест-Литовське шосе та ще десятки вулиць, провулків, проспектів і бульварів.

"Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Зокрема, проспект Перемоги перейменували на проспект Берестейський, площу Перемоги - на площу Галицьку, провулок Мічуріна - на провулок Болсуновський, Брест-Литовське шосе - на Берестейське шосе, а вулицю Петрівську - на вулицю Вознесенський Яр.

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"Разом з тим, отримавши законні підстави – рішення Міністерства культури, вчора у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. А сьогодні прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну", - додав Кличко.

Він підкреслив, що столиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни.

Перейменування вулиць та інших об’єктів у Києві: деталі

Минулого року в українській столиці "дерусифікували" кілька сотень об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором чи СРСР. Загалом було перейменовано 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянським минулим.

Жителі Києва проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецька", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".