Відповідний законопроект №7253 підтримали 248 депутатів.

Верховна Рада України заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу-окупанта.

Як повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, депутати ухвалили в цілому відповідний законопроект - за проголосували 248 депутатів.

Він уточнив, що йдеться про законопроект №7253, який запроваджується заборона на присвоєння географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують

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державу-окупанта;

визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця держави-окупанта;

міста, дати, події, діячів держави-окупанта, що здійснювала військову агресію проти України та інших суверенних країн.

Географічні назви в Україні - останні рішення Ради

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253). За таке рішення проголосували 253 народних депутата.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за роки незалежності України "відбулося велике суспільне переосмислення тоталітарної комуністичної спадщини, що дісталася нам від радянського минулого, та розпочалося широкомасштабне відродження української історичної пам'яті, ідентичності та культури, очищення нашого громадського простору від нав'язаних багато десятиліть назад чужинських ідеологем, запровадження європейських цінностей та цивілізованого суспільного розвитку".

Передбачається, що ухвалення такого закону "забезпечить зменшення впливу Російської Федерації на внутрішню політику нашої держави та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації".

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