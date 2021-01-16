Знахідку виявили під час земляних робіт.

В Одесі виявлено 100-річна пляшка коньяку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це передаває у соціальних мережах директор музею коньячного заводу "Шустов" Сергій Дяченко.

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За його словами, під час земляних робіт, біля будівлі музею, виявлено скляну пляшку коньяку, який випускався заводом понад століття тому. Передбачається, що зараз вартість знахідки може досягати 40 тис. дол.

"Думаю, ось 12 тис. дол. до 40 тис. дол., скоро з'ясуємо! Ось таку пляшку з коньяком у відмінному стані знайшли сьогодні робітники біля музею! Цей коньяк випускав завод "Шустов" з 1899 по 1906 рік! Коньяку більше 100 років!",- повідомив Дяченко.

Довідка УНІАН. Одеський коньячний завод "Шустов" заснований в 1863 році. Завод володіє значними площами власних елітних виноградників (приблизно 1 тис. га), а також найстарішим парком бочок.

Одна з найбільших перемог заводу "Шустов" датується 1900 роком, коли його продукція отримала Гран-прі на Всесвітній виставці, яка проходила в Парижі.

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Автор: Лариса Козова